Mesajında, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86. yılında saygıyla yad ettiğini aktaran Belediye Başkanı Aşgın, aziz milletin tüm fertleriyle topyekun bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran Gazi Atatürk'ün, milletten aldığı güçle büyük başarılara imza attığını ve dünya tarihinde saygın bir yer edindiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Aşgın, “Aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirine mahzar olmuş bir lider olan Gazi'yi anlamalı, milli irade aşığı bir şahsiyet, bir insan olarak gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmalı; yaşanan zorlukları ve verilen eşsiz mücadeleyi unutmadan, birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet etmeliyiz” dedi.

Aşgın mesajında, şunları kaydetti: “Milletimiz, şehitlerimizin kanları ve gazilerimizin fedakârlıklarıyla savunulan bu vatan ve bayrağı, sonsuza kadar korumaya kararlıdır. Türkiye Cumhuriyeti, geçmişinden aldığı güçle sağlam adımlarla ilerlemeyi ve büyümeyi sürdürmektedir.

Geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürürken bizler de bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan hayata geçiriyoruz.

Bu düşüncelerle, vefatının 86. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum”

Editör: KEMAL YOLYAPAR