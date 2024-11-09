Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay, Kargı İlçe Başkanlığı görevine Av. Gülhan Demiral’ın atandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in takdiriyle göreve getirilen Av. Gülhan Demiral’ı tebrik eden AK Parti İl Başkanı Günay, yeni görevinde başarılar diledi.

Murat Günay, ayrıca önceki ilçe başkanı Adem Bülbül ve yönetim kurulu üyelerine özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ