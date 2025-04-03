Türkiye genelinde 2 Nisan günü yapılan boykot çağrılarına karşı AK Parti’de alışveriş hareketi başlattı.

“Boykot” çağrılarına karşı Çorum’da da AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın alışveriş yaparak yerel esnafa destek oldu.

Belediyle Başkanı Aşgın, boykot çağrılarını alışveriş yaparak protesto etti. Evinin yakınındaki bir markete giden Aşgın, “Memleket kazandı, millet kazandı. Boykot düşmana olur; millete ve memlekete boykot olmaz” diyerek alışveriş yaptı.

AK Parti İl Başkanı Alar da “Milli Destek Vakti” diyerek hem boykota tepki gösterdi hem de yerli TOGG aracı ile Tarım Kredi Kooperatif Market’e giderek yerli ürünleri satın aldı.

Alar bu anları sosyal medya hesabından duyurarak: “Bugün, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin, ekonomimize ve geleceğimize sahip çıkmanın tam zamanı! Yerli üretim, sadece bir tercih değil; bağımsız, güçlü ve kendine yeten bir Türkiye'nin teminatıdır. Her satın aldığımız yerli ürün, her desteklediğimiz milli marka, ülkemizin kalkınması için atılmış bir adımdır. Yerli üretime olan katkılarımızla, sadece bugünümüzü değil, çocuklarımızın geleceğini de inşa ediyoruz. Şimdi hep birlikte el ele verelim, yerli üretimi destekleyerek milli kalkınmanın öncüsü olalım. Güçlü Türkiye için, Milli Destek Vakti!” görüşüne yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ