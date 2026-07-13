Çorum'da Kent Park'a gelen bir vatandaş, çevreye gelişi güzel atılan çöpleri cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek duyarsızlığa tepki gösterdi.

Parkın çeşitli noktalarına bırakılan içecek şişeleri, yiyecek ambalajları ve diğer atıkları kayda alan vatandaş, özellikle piknik ve dinlenme alanlarının kirletilmesine sitem etti.

Çektiği videoda vatandaş, Çorum Belediyesi'nin parkların temiz ve düzenli kalması için büyük emek verdiğini belirterek, çevreyi kirletenlere şu sözlerle seslendi:

"Gecesini gündüzüne katarak Çorum için çalışan bir Belediye Başkanımız var Halil İbrahim Aşgın. Onun ve ekibinin hatırına lütfen bu çöpleri yerlere atmayın. Ne var yani çöpe götürüp atsanız, çok mu zor? Birisi bir şey içmiş, buraya atmış. Aşure yemiş, kabını buraya bırakmış. Hiç üzülmüyor musunuz?"