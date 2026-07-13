9 Temmuz'da Pancarlık ile Kavacık köyleri kırsalındaki bir mağaraya giren 5 kişilik gruptan İbrahim Arınmış hayatını kaybetti. Aradan geçen 4 güne rağmen mağaranın taşıdığı ölümcül riskler nedeniyle cenaze çıkarılamıyor.

İddialara göre, altın bulma umuduyla Ankara'dan Çorum'a gelen grup, izinsiz kazı yapmak üzere bölgedeki sarp mağaraya girdi. Mağaranın derinliklerine doğru ilerleyen Arınmış, içeride biriken yoğun metan gazına maruz kalarak mahsur kaldı.

İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında metan gazının tahliyesi amacıyla mağaraya havalandırma sistemi kuruldu.

Gaz ölçüm cihazlarıyla yapılan kontrollerin ardından AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması için mağaraya girdi.

Türkiye Mağaracılık Federasyonuna bağlı ekipler ile İskilip ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağındaki tahlisiye ekibi de arama kurtarma çalışmasına destek verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak gece boyunca nöbet tuttu.

Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleri, 10 Temmuz Cuma günü mağaranın yaklaşık 60 metre derinliğinde İbrahim Arınmış’ın cenazesine ulaştı.

Arama kurtarma bölgesine giriş çıkışlar yasaklanırken, cenaze hala çıkarılamadı.