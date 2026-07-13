İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Kadeş Barış Meydanı'nda kurulan anma çadırında, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi ile o geceyi anlatan belgeseller yer alıyor.

Açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın yaptığı duayla başladı. Ardından Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve davetliler kurdele keserek anma çadırını gezdi.

YAŞANANLARDAN İBRET ALINMALI

Açılışta konuşan Vali Ali Çalgan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatarak, yaşananların unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla bu serginin hazırlandığını söyledi.

Darbe girişiminin yıl dönümünde, yaşanan olayları tarihte bırakmamak, olaylardan ibret almak ve bu tür oluşumlara yönelebilecek kişilerin olabileceğini unutmamak için "ibret vesikası" olarak sergi açtıklarını belirten Çalgan, vatandaşları sergiye davet etti.

"BU GÜN BİZİM GURUR GÜNÜMÜZ"

Belediye Başkanı Aşgın ise 15 Temmuz'un yıl dönümünde mutluluk ve hüznün bir arada yaşandığını belirterek, "Bir yazar şöyle demişti: 'Tipi bize benzeyip çipi bize benzemeyen' diye tabir kullanmıştı. Bu milletin bekasına, geleceğine, yarınlarına bir ihanet şebekesinin darbe girişimiyle uyandığımız günün adı 15 Temmuz. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Bir tarafımız hüzün ama diğer tarafımız 'İrade bizim, zafer bizim' diyerek milletimizin tarihinin her bir aşamasında gösterdiği gibi tüm dünyaya yeni bir kahramanlık destanını yazdığı gün de bugün. Bu da bizim gurur günümüz." dedi.

Çadır, 15 Temmuz'a kadar gezilebilecek.