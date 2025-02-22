Turgut Özal Konferans Salonu’nda Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Muslu tarafından verilen konferansa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Aşgın’ın yanı sıra Kent Konseyi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Dr. Mücahit Muslu, Afet ve Acil durumlarda yapılması gerekenler, izlenmesi gereken yol haritası, gıda güvenliğinin sağlanması, hassas grupların beslenmesi ile ilgili bilgilendirmeler yaptı. Yaklaşık 2 saat süren konferansın ardından Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Aşgın, Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Muslu’ya hediye takdiminde bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ