Atatürk İlkokulu öğrencisi Aşutoğlu, yaklaşan Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı duyarlı hareketle farkındalık oluşturdu. Metehan Aşutoğlu, Öğretmenler Gününde öğretmenine olan sevgisini, verdiği değeri göstermek ve farkındalık oluşturmak için Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (LÖSEV) öğretmeni ve arkadaşları adına bağışta bulundu.

Tüm hasta çocukların sağlığına kavuşmasını dileyen kendisi küçük yüreği büyük Metehan, duyarlı olan herkesi LÖSEV’e bağış yapmaya davet etti.

Editör: Haber Merkezi