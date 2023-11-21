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Sunguroğlu İlkokulu öğrencileri “Değerler Eğitimi” kapsamında okulda “sadaka kutusu” uygulaması başlattı. Kutuya her ay harçlıklarından para atan öğrenciler toplanan yardımlarla ay sonu alışveriş yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.



İhtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek gıda yardımında bulunan öğrenciler yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularını geliştiriyorlar. Bu etkinlik ile ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmenin mutluluğunu da yaşayan öğrenciler böylece hem sosyal sorumluluk bilinci kazanıyor hem de aileleri sevindiriyor.



Yapılan hayırdan mutlu olduklarını belirten öğrenciler “Yaptığımız iş çok önemli, insanların ihtiyaçlarını gidermek çok güzel. Elimizden geldiği müddetçe devam etmek istiyoruz. İnşallah imkânlarımız el verdiği ölçüde daha çok aileye ulaşırız” görüşüne yer verdiler.

Öğretmenler ise yaptıkları açıklamada; “Öğrencilerimizi yardım seferberliğine dahil ederek hayır yapmanın sevincini yaşamalarını istedik. Böylelikle bu yavrularımız içinde bulunarak, yaparak ve yaşayarak yardımlaşmanın önemini kavramış olacaklar. Desteklerini bizlerden esirgemeyen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ederiz” dedi.