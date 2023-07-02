Hasan Hüseyin Akman, Bekir Akman, Ahmet Akman, Mehmet Akman, Fatma Göknar ve Ayşe Yaşar'ın babası olan Hüseyin Akman'ın cenazesi dün öğle namazının ardından Dodurga Kızılkanat Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Dodurga'da aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine AYM Başkanvekili hemşehrimiz Hasan Tahsin Gökcan, AYM üyesi Selahattin Menteş, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.