31 Mart Mahalli İdareler yerel seçimlerinin iddialı partilerinden olan Yeniden Refah Partisi'ne yeni katılımlar nedeniyle parti binasında rozet takma töreni düzenlendi. YRP Çorum İl Teşkilat yöneticilerinin de hazır bulunduğu törende Kemal Kurt ve ekibinin rozetleri takıldı.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, “Bir Erbakan sevdalısı’ dava adamı Saadet Partisi önceki dönem belediye başkan adayı Kemal Kurt ve ekibi basın önünde partimize katıldı. Hayırlı-uğurlu olsun” dedi.

Yıllardır Milli Görüş partilerinin çeşitli kademelerinde görev yapan Kemal Kurt, en son 2019 seçimlerinde Çorum Belediye Başkan Adayı gösterilmişti. Kurt, bundan böyle Yeniden Refah Partisi'nde siyaset yapacak.

Editör: BÜLENT USLU