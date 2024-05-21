Tarih Öğretmeni Soner Görücü ile eşi Gamze Gündoğan Görücü’nün kurucusu olduğu Strateji Kişisel Gelişim Kursu tarafından, Klinik Psikolog Ayşenur Görücü’nün konuşmacı olduğu, halka açık öğrenci-veli semineri düzenlendi.

Turgut Özal İşmerkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan seminerin açış konuşmasını yapan Soner Görücü, bir asırlık zorlu bir süreci geride bırakan Cumhuriyetimizin, daha büyük ideallere ve hedeflere ulaşmasının gençlerin elinde olduğunu vurgulayarak, bunun için gençlerin önce kendilerini tanımalarına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Geleceğimizin umudu olan gençlerin, ulusal varlığımızın en büyük gücü olduğuna da vurgu yapan Görücü, gençlerin gelişimine katkı sağlamak için azami çabayı göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Soner Görücü, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde de bu tür etkinliklerin sürdürüleceğini, bunların sosyal medya hesaplarından velilerce takip edilebileceğini anlattı.

Klinik Psikolog Ayşenur Ölmez, sınav kaygısı, sınav stresi, sınav sürecini yönetme gibi konuları, öğrencilerin psikolojik durumlarını değerlendirdi. Etkili bir anlatım sergileyen Ayşenur Ölmez, sonuçta öğrencilerin ve velilerin sorularını da yanıtladı.