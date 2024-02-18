31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesi CHP'den Belediye Meclisi'nde göreve talip olduğunu belirten Meftun Karatepe, “Seçimde Ata'mızın mirası, çocuklarımızın geleceği olan Cumhuriyet Halk Partimizin demokrasi ve hizmet mücadelesinde yer almak amacıyla belediye meclis üyesi aday adayı olarak partimize başvuruda bulundum.Tüm halkımıza en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Meftun Karatepe, Belediye Meclisi Üyeliği Aday adaylığı başvuru dosyasını CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar'a teslim etti.

Editör: Haber Merkezi