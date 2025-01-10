Tedavisi süren kelebek hastası Emel için doktorunun yazdığı şiir duygulandırdı.

Adana'da yaşayan, halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen ve nadir görülen epidermolizis bülloza teşhisi konulan 15 yaşındaki Emel Ayyan'ın durumu kötüleşti.

Vücudu pullarla kaplanan ve dökülen kızın tedavisini Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur ve iş insanları üstlendi. Birçok hastaneye götürülen Emel son olarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kütahya Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Servisi'nde tedavisi devam eden Emel için doktoru Prof. Dr. İbrahim Uygun şiir yazdı.

Doktorun yazdığı şiir Emel ve ailesini duygulandırırken sosyal medyada da paylaşılan şiir büyük beğeni topladı.

Prof. Dr. İbrahim Uygun'un Emel için yazdığı şiir: "Ey güzel insan! Sana dünyalar feda olsun. Kuru bir çöp kırıntısı dünyalar. Selam olsun tüm çocuklara, tüm mazlumlara. Savaşmak sizler için ne mutlu. Ey emeli olmayan emelsizler. Çer çöp dünya tutkunları. Musa'lar, İsa'lar, Ahmet'ler olun. Bakın iyi işler peşinde koşanlara. Bakın da, bir nefer neler değiştirir. Ey emeli olan Emel'liler. Selam size, selam iyilik savaşçılarına. Selam tüm insanları yaşatan sağlıkçılara. Onlara destek olan insanlara. Emel'iniz olsun, emeliniz olsun. Ameliniz olsun, güzeliniz olsun. Beyaz elbisenizin cepleri dolsun. Ağlatana, güldürene hamd olsun."

Editör: İHA AJANS