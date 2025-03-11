Ahlatcı Çorum FK’nın bu haftaki rakibi Keçiörengücü, 29.hafta maçında konuk ettiği Erzurumspor’a 3-1 yenilerek play-off yarışında önemli bir yara aldı.

Keçiören Aktepe Stadı’nda oynanan ve Balıkesir bölgesi üst klasman hakemi Oğuzhan Çakır’ın yönettiği maçın genelinde topla daha çok oynayan taraf ev sahibi Keçiörengücü olmasına rağmen 16.dakikada Sylla ile golü bulan Erzurumspor 1-0 öne geçti. 40.dakikada, Sylla’nın ceza sahasında Arda’ya yaptığı hareket sonrası penaltı kazanan Erzurumspor’da Teklic atışı gole çevirince fark ikiye çıktı.

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Keçiörengücü 65’te Dembele ile farkı bire indirip umutlandı. Başkent temsilcisi, seyircisinin önünde beraberlik golü için bastırırken, 88’de Sylla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Keçiörengücü aldığı bu kritik yenilgi ile 42 puanda kalıp haftayı Çorum FK’nın önünde averajla 9.sırada kapatırken, Dadaşlar puanını 48’e yükseltip averajla yeniden 3.sıraya yerleştiler.