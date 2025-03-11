Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Masa Tenisi Grup Birinciliği 5-7 Mart tarihleri arasında Kastamonu’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda öğrencinin ter döktüğü müsabakalarda Çorum 23 Nisan Ortaokulu antrenörler Muammer Kaya, Ergül Erkoçak önderliğinde Ahmet Çevik ve Yiğit Hüseyin Subaşı oyuncu grubu ile mücadele etti. Grupta oynadığı maçlarda Kırıkkale temsilcisini 3-1, Samsun, İstanbul ve Ankara temsilcilerini 3-0’la geçen 23 Nisan Ortaokulu son maçında ise Kastamonu ile karşılaştı. Kastamonu’yu da zor da olsa 3-2 yenen Çorum temsilcisi grubunu şampiyon tamamlayarak 26-28 Mart tarihleri arasında Çanakkale’de yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Editör: RIFAT KARA