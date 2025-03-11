Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Büyükler Türkiye Şampiyonası 7-9 Mart tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı.

Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü şampiyonada Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nden Zeynep Karaca İstanbullu partneri Feyza Demir ile çift kadınlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu sporcusu Aybüke Banu Şimşek ise Bursalı partneri Büşra Demir ile çift kadınlarda Türkiye şampiyonu oldu.