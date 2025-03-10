Karşılaşmayı statta izleyen Muhsin Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ahlatcı Çorum FK'mız, Ankara deplasmanından, 11 maçtır yenilmeyen güçlü rakibi Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek 3 puanla dönüyor.

Tuncay Hocamızın yönetiminde ilk maçımızdan, iyi bir oyunla ve dahası galibiyetle dönüyor olmak önümüzdeki maçlar için hepimize moral oldu.

Şimdi tekrar ayağa kalkma, play-off hedefimizden sapmadığımızı ve iddialı bir takım olduğumuzu herkese gösterme vakti.

Takımımızı, teknik ekibimizi ve yönetimimizi kutluyor; şanlı Çorum FK taraftarımızı Keçiörengücü maçımızda tribünleri doldurmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.