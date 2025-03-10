Ahlatcı Çorum FK’nın Gençlerbirliği’ni deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşma iki takım adına bazı ilklerin gerçekleştiği maç oldu.

REKABETTEKİ EN GOLLÜ MAÇ

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Başkent ekibiyle daha önce 3 kez karşılaşmış ve geçen sezon 3 Eylül 2023’te, Çorum’da oynanan maçı Gençlerbirliği 1-0 kazanırken, 4 Şubat 2024’te Ankara’da oynanan maç 0-0 bitmişti. Bu sezonun ilk yarısında, 26 Ekim’de Çorum’da oynanan maçı ise Ahlatcı Çorum FK 1-0 kazanmıştı.

Geçtiğimiz Pazar günü Ankara’da oynanan ve Ahlatcı Çorum FK’nın 2-1 kazandığı karşılaşma iki takım arasında oynanan en gollü maç olarak kayıtlara geçti. İki takım arasında oynanan maçlarda ilk kez 1’den fazla gol atıldı.

Ahlatcı Çorum FK, 2-1’lik galibiyetle aynı zamanda Gençlerbirliği’ni Ankara’da ilk kez yendi.

2025’TE İLKLERİ YAŞADILAR

Ligdeki son deplasman galibiyetini 7 Aralık 2024’te, Manisa FK’yı 1-0 yenerek alan Ahlatcı Çorum FK, 2025 yılındaki ilk deplasman galibiyetini Gençlerbirliği’ni 2-1 yendiği karşılaşmada aldı. Bu maç, aynı zamanda Gençlerbirliği’nin 2025 yılındaki ilk yenilgisi olarak da kayıtlara geçti. Başkent temsilcisi, son deplasman yenilgisini 10 Kasım 2024’te, Şanlıurfa’dan 3-1’lik skorla almıştı.

HOCALAR İÇİN DE İLK

Geçtiğimiz hafta içerisinde Serkan Özbalta ile yolların ayrılmasından sonra Cuma günü takımın başına getirilen ve Pazar günü ilk sınavını Gençlerbirliği’ne karşı veren teknik direktör Tuncay Şanlı, yeni takımındaki ilk maçında ilk galibiyetini alırken, Başkent ekibinin başındaki 12’nci sınavına çıkan Hüseyin Eroğlu ise ilk yenilgisini aldı.