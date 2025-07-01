Osmancık Seki Köyü’nden gelme, Hürrem Akdağ Sekili’nin eşi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Türk Dili- Edebiyatı Öğretmeni Kazım Sekili yakalandığı amansız hastalık nedeni ile bir süredir tedavi görüyordu. Kazım Sekili yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Yaşamını eğitim ve kültüre adamış bir kişi olan Sekili'nin cenazesi öğle namazının ardından Beylerçelebi Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Gemici Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan Vekili hemşehrimiz Kenan Yaşar, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Çorum eski Milletvekili Erol Kavuncu, Osmancık Belediye Başkan Vekili Bekir Atak, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi