Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Mehmet Dede Obruk Köyü’nde yaşayan Ahmet Töremiş (64)’ten 3 gündür haber alamayan komşuları durumu köy muhtarı Ali Ekber Sever’e bildirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım isteyen Sever’in ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Çorum Belediyesi Arama Kurtarma ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Töremiş’in bahçesini sularken HES kanalına düşmüş olabileceğini değerlendiren AFAD ve itfaiye, dalgıç ekipleri ile kanal ve çevresinde çalışmalara başladı.

Uzun süre suda arama yapan ekipler havanın kararması nedeni ile çalışmaların son verdi.

Töremiş’i arama çalışmalarına yarın devam edileceği belirtildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK