Çorum’un yakın köylerinden Kazıklıkaya’nın sakinleri, Orman İşletmesi tarafından her yıl düzenlenen fidan dikim töreninin, bu yıl köylerinde düzenlenmesini talep ediyor.

Kazıklıkaya Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tuncay Polat, Başkan Yardımcısı Tuncay İbiş ve yöneticilerden Savaş Karakaş, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la sohbet ettiler.

Dernek Başkanı Tuncay Polat, Köy Muhtarı Veysel Paçacı ile birlikte köyü ağaçlandırmak üzere ciddi bir çaba içine girdiklerini belirterek, “Sayın Valimize, resmi fidan dikim töreni için köyümüzün seçilmesi konusunda istirhamda bulunuyoruz” dedi.