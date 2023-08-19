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Üniversite eğitiminin ardından inşaat teknikeri olarak 1989 yılında kamu hizmetine başlayan 3 çocuk annesi Şahin, meslek hayatının 33'üncü yılında girdiği YKS'de yeterli puanı alarak, çocukluğundan beri hayalini kurduğu arkeoloji eğitimi almaya hak kazandı.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğünde inşaat teknikeri görevi devam ederken Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümüne kayıt yaptıran Şahin, birinci sınıfı başarıyla tamamladıktan sonra hocası ve Şapinuva Kazı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Önder İpek'in onayıyla Şahin, kazı ekibine gönüllü olarak katıldı.

Fedakarlığı ve özverisiyle görevlilerin sevgisini kazanan, ekibin ablası Şahin, emekli olmak yerine hayallerinin peşinden gitmenin mutluluğunu yaşıyor.

Eşinin de desteğiyle iş, aile, eğitim ve gönüllü kazı çalışmalarını bir arada yürüten Şahin, AA muhabirine, arkeolojinin kendisi için çok uygun olduğunu, ilk başta inşaat teknikerliği değil arkeoloji eğitimi alması gerektiğini fark ettiğini söyledi.

Geçmiş yıllarda inşaat alanındaki eğitimini yükseltmek için girdiği sınavda yeterli puan alamayınca farklı arayışlara girdiğini belirten Şahin, "Ben de Çorum'da alanımdan başka hangi bölümlerin olduğunu araştırdım. Eskiden arkeoloji okumayı istiyordum, burada görünce arkeolojiyi seçebileceğimi düşündüm. Sınava girdim ve Hitit Üniversitesi'nde onarım ve restorasyon programı ile arkeoloji programını tercih ettim. Arkeoloji bölümünü kazandım. Geçen yıl arkeoloji bölümünde üniversite öğrencisi oldum. Bölümü çok sevdim." diye konuştu.

Devlet memuru olduğu için zaman zaman derslere girmekte zorlandığını, Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı'nın desteğiyle yıllık izinlerinden kullanarak derslerine devam etmeye çalıştığını belirten Şahin, bu sayede birinci sınıfı tamamladığını anlattı.

Eğitim başlayınca arkeoloji bölümünü daha çok sevdiğini dile getiren Şahin, "Bu bölümü çok sevdim, keşke daha önce de bu bölümü seçseymişim. Yanlış yapmışım. İnşallah bundan sonrası çok daha güzel olur. Burada olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Şapinuva Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıya gönüllü olarak katıldığını anlatan Şahin, "Sağ olsun Önder hocam beni gruba aldı. Çorum'dan buraya her gün gidiş geliş yapıyorum. Zorlanıyorum ama sevdiğim için yorulmuyorum. Oğlumun bacağı kırıldı. Her gün onunla zaman geçiriyorum. Gece geç saatlerde yatıyorum ama yorulmuyorum. Buraya çok mutlu geliyorum. Burada doğa da çok güzel." ifadelerini kullandı.

4 bin yıllık kalıp buldu

Gün içinde kazı çalışmaları yaptığını aktaran Şahin, "Geçen gün bir kalıp buldum. Arkadaşlar yaklaşık 4 bin yıllık olabileceğini söyledi. 4 bin yıl önce birileri yapmış, sen onu buluyorsun. Geçmişi tanımaya eskiden de çok meraklıydım. Geçmişi görüyorum, taşlara dokunuyorum. Çok güzel bir duygu. Bu benim için bir zaman yolculuğu." dedi.

Şahin, sabah erken kalkıp kazı ekibi için ikramlıklar hazırladığını da belirterek, şunları söyledi:

"Saat 10.00 civarında burada oluyorum. Arkadaşlarla kazı yapıyoruz, akşama kadar kazılara katılıyorum. Günlük 140 kilometre kadar yol yapıyorum buraya gelip dönebilmek için. 'İyi ki gelmişim' diyorum. Böyle bir şeyi herkese tavsiye ediyorum. Yorulmuyorum aslında. Burada bütün gün kalabilirim. Memuriyette 34'üncü yılımı bitiriyorum. Emekli olacaktım normalde ama baktım emeklilik bana göre değil. Arkeolojiye katılırsam emekli olsam bile gelir yine kazılara katılabilirim diye düşündüm. Bu benim her zaman yapabileceğim bir şey diye düşünüyorum. 70 yaşıma kadar çalışabilirim burada. Niyetim bunu devam ettirmek."