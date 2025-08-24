Edinilen bilgiye göre; Yozgat - Türkmensarılar Köyü sakinlerinden merhum Sami Bilgiç’in kızı Hatice Bıçak ve Alacalı Arif Bıçak’ın oğlu Harun Bıçak, Kurban Dede mevkiinde trafik kazası geçirdi.

1999 yılında Isparta’da askerlik görevini yerine getirirken şehit düşen Çorum – Alacalı Bilal Bıçak ile Onur Bıçak’ın kardeşi, Ferit Bıçak’ın yeğeni olan Harun Bıçak, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Harun Bıçak’ın cenazesi, Cumartesi günü öğle namazına müteakip Alaca Eski Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi