Kaza 16 Eylül'de Ulukavak Mahallesi Çevreyolu Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mustafa G.(69) idaresindeki 19 ACT 029 plakalı motosiklet ile İsmail U.(56)'nın kullandığı 18 EP 284 plakalı kamyonet İlim Yayma ışıklarda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkada oturan Fatma G.(65) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan ve yoğunbakıma alınan Fatma G., 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.