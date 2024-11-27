Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, kayyumlar eliyle demokrasiye ve millet iradesine kast edenlerle, sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önderliğinde 81 il başkanının katılımı ile İstanbul’da düzenlenen toplantıya ve kayyumla yönetilmeye başlanan Esenyurt Belediyesi önünde düzenlenen eyleme katıldı.

“EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR!”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 81 il başkanının kayyum uygulamalarına geçit vermeyeceğini Esenyurt’ta bir kez daha haykırdığını bildiren Solmaz, “Kayyumlar eliyle demokrasimize ve millet iradesine kast edenlerle, sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Bu arada CHP’nin 81 il başkanı Esenyurt’un 40 mahallesinde sahada çalışma yaptı. Çankırı İl Başkanı Ahmet Şükrü Kanat ile birlikte Esenyurt Akşemsettin Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Solmaz, gündeme dair görüş ve düşüncelerini paylaştı.

İSTANBUL’DA İL BAŞKANLARI TOPLANTISI

Solmaz, “Haksız, hukuksuz ve milli iradeyi gasp eden kayyum uygulamalarına karşı ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyoruz!” ifadesini kullandı.

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın tertip ettiği program dahilinde Genel Başkan Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılım sağladığı İl Başkanları Toplantısına da katıldı.

Solmaz, toplantı sonrası yaptığı açıklamada; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini yerelde yaptığımız gibi genelde de iktidar yapana kadar 81 ilde çalışmaya devam edeceğiz” ifadesine yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ