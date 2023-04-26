14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleriyle ilgili olarak çalışmalarına yoğun bir tempoda devam eden MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, önceki dönem il başkanı Arslan Kaynar, Milletvekili Aday Adayları Abdullah Dalyan ve Enes Ekri, il yönetim kurulu üyesi Aytaç Hızarcı, önceki dönem il yönetim kurulu üyesi Orhan Özyol ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi’nde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Hilal Makina’ya giden Kayrıcı, fabrika yöneticisi Ertuğrul Saltan ile görüştü. Fabrikayı gezerek üretilen ürünler hakkında bilgiler alan Kayrıcı, çalışanlarla sohbet etti. Öğle yemeğini de işçilerle birlikte yiyen Kayrıcı, işçilerin sorunlarını dinledi, seçimlerde destek istedi.

Ardından Altunok tekstil Fabrikası’na geçen Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, firma yöneticisi Bilal Altunok ile görüştü. Fabrika üretim alanlarını da gezen Kayrıcı, çalışanlarla sohbet etti.

UNC lazer -Demir- Çelik Fabrikası ziyaretinde fabrika yöneticileri Selim Uçar ve Anıl Demir tarafından karşılanan MHP Milletvekili adayı Vahit Kayrıcı, üretilen ürünler hakkında bilgiler aldı.

Dura Makine’de Mecit Çabuk’u da ziyaret eden Kayrıcı, çalışan işçilerle görüşerek, seçimlerde destek talep etti.

Çakır Tarım’da fabrika sahipleri Bilal Türker ve Mehmet Emin Türker ile biraraya gelen Kayrıcı, daha sonra da Duduoğlu Çelik Döküm Sanayi A.Ş.’ye geçti. Fabrikanın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duduoğlu ile görüşen Kayrıcı, hem sektör hakkında, hem de Çorum sanayisi ile ilgili bilgiler aldı.

Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Çorum sanayisinin müteşebbis ruha sahip insanının girişimleri sonucunda Anadolu’nun parlayan yıldızlarından biri olduğunu dile getirdi. Çoğu büyükşehirden bile daha üretken ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir il olan Çorum’un sanayi alanındaki gelişmişliğini daha da ileri seviyeye çıkarmak için çalışacağını belirten Kayrıcı, milletvekili seçilmesi halinde Çorumlu sanayici, işadamlarının beklentisi olan hizmet ve yatırımların kazandırılması için çaba göstereceğini ifade ederek, “Çorum’u birlikte kalkındıracağız. İnanıyorum ki Çorumlu müteşebbisler kendilerine imkan verildiğinde ülke ekonomisine çok daha fazla katkı sağlayacaktır. Sanayici ve işadamlarımızın beklentilerini biliyorum, Allah izinde ederse milletvekili seçildiğimde bu sorunların çözümü, beklentilerin yerine getirilmesi için var gücümle çalışacağım” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)