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Milletvekili Vahit Kayrıcı ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’ı ziyaret etti.

MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş’ın da yer aldığı ziyarette İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile istişare toplantısı yapan Kayrıcı’nın bir sonraki durağı ise Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Ülkü Ocağı oldu.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, yönetimi ve ülkücü gençlerle biraraya gelen Milletvekili Vahit Kayrıcı, partilerinin “Lider Ülke Türkiye” vizyonu ve Türk Dünyası konularında teşkilat üyeleriyle sohbet etti.



Ocak Başkanı Tosik, Milletvekili Kayrıcı, İl Başkanı Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Kurtbaş’a nazik ziyaretleri için teşekkür ederek yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.