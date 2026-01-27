Ziyarette Milletvekili Kayrıcı’ya MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan ve TÜRKAV İl Başkanı İsmail Deli de eşlik etti.

Kamu-Sen’e bağlı sendikalara yönelik yapılan ziyarette, sendikal çalışmalar, kamu çalışanlarının talepleri ve Çorum’daki teşkilat faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunularak yeni göreve gelen Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Büro-Sen Şube Başkanı Emir Dağaşan’a hayırlı olsun dilekleri iletildi.

Vahit Kayrıcı ve beraberindeki heyet geçtiğimiz aylarda kongrelerini yapan Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Abdullah Güdek ve yönetimini de ziyaret ederek kutladı. Milletvekili Kayrıcı ayrıca Kamu-Sen bünyesinde faaliyet gösteren diğer sendikaları da ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretler anısına sendika başkanlarına tablo hediye edildi.

Emir Dağaşan ve Abdullah Güdek nazik ziyaretinden dolayı Kayrıcı ve heyete teşekkür etti.