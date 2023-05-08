14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleriyle ilgili olarak çalışmalarını sürdüren MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Çorum Futbol Kulübü'ne verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi.

Çorum Futbol Kulübü'nün şampiyon olması için maddi ve manevi önemli katkılar sağlayan Vahit Kayrıcı, toplamda 1 milyon 650 bin TL tutarında prim vaat etmişti. Taraftarlara da katkılar sağlayan Kayrıcı, Çorum Futbolunun geleceğini garanti altına alacak çok önemli bir projesini daha açıkladı.

Çorum Futbol Kulübü'nün kalan 2 maçını kazanarak şampiyon olacağından emin olduğunu söyleyen Kayrıcı, "Artık, takımın birinci ligde kalıcı olması, sürekli gelir getirecek kaynaklara ulaşması için bir takım adımlar atılması lazım. Mutlaka yeni gelir kaynakları sağlanacaktır, ancak en önemli gelir kaynağı üretmektir. O nedenle de Çorum'da gençlerimizi futbola yönlendirmemiz gerekir. Çorum, futbol altyapısı olan bir şehir. Ancak, insan kaynakları yeterli kullanılamadığı ve tesisleşme eksikliği nedeniyle bu alanda mesafe alınamamış. Çorum'da da neden bir Arda Güler, bir Sergen Yalçın, bir Rüştü Reçber, bir Arda Turan, bir Abdulkadir Ömür çıkmasın. Çorum'umuzda da çok yetenekli çocuklarımızın yetişeceğine inanıyorum. Bunun için bize düşen çocuklarımıza imkan yaratmaktır. Bunun ilk adımını atıyoruz. Çorumspor'u üreterek kazanan bir kulüp haline getirmek için "Futbol Akademisi" kuracağız. Çorum'un 5 mahallesinde kuracağımız akademide çocuklarımızı yetiştireceğiz" dedi.

Çorum'da kurulacak olan futbol akademisinin Çorum Futbol Kulübü'ne bağlı olarak çalışacağının altını çizen Kayrıcı, Çorum'un başta yerel yöneticileri olmak üzere tüm Çorumlu futbol severleri de bu projeye destek olmaya çağırdı.

(Spor Servisi)