Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, teşkilatlarla seçim sonrası değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. MHP İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıda, seçim sürecinde elde edilen sonuçlar analiz edilirken, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve teşkilat yöneticileri ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda, seçim sürecinde elde edilen başarılar ve karşılaşılan zorluklar masaya yatırıldı. Ayrıca, MHP'nin Çorum'da daha güçlü bir teşkilat yapısına ulaşması ve halkın beklentilerine daha iyi cevap verebilmesi için atılacak adımlar da ele alındı.

Toplantıda konuşan Milletvekili Kayrıcı, “Partimizin daha da güçlenmesi ve halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Milletvekili Kayrıcı, MHP'nin her zaman olduğu gibi ülke ve millet menfaatlerini ön planda tutarak çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Toplantıda, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar ve stratejiler de ele alındı. Partinin saha çalışmaları, halkla ilişkiler faaliyetleri ve teşkilat yapısının güçlendirilmesi konusunda çeşitli planlar değerlendirildi. MHP'nin ilimizdeki varlığını sağlamlaştırmak ve halka daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla çeşitli projeler ve etkinlikler planlandı.

Kayrıcı: “MHP, seçimlerde elde edilen sonuçları değerlendirerek, gelecekteki hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çalışma temposu içinde olacak. Parti teşkilatları, vatandaşlarla daha yakın temas kurarak, onların sorunlarına çözüm üretmek ve beklentilerine cevap vermek için çalışmalarını sürdürecek” diye konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ