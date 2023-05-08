Seçim çalışmaları kapsamında DSİ Şube Müdürlüğü’nü ziyaret eden MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, Şube Müdürü Murat Kabakçı ile görüştü.

Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam, önceki dönem il başkanı Hüseyin Esenyel ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı ziyarette DSİ Şube Müdürü Murat Kabakçı’dan faaliyetleri hakkında bilgi alan Milletvekili Adayı Kayrıcı, Çorum’un sanayileşmenin yanında bir tarım kenti olduğuna vurgu yaptı.

Çorum’un son derece verimli kullanılmaya elverişli arazilerinin olduğunu anlatan Kayrıcı, sulu tarım ile susuz tarım arasındaki farkı 7 kat olduğuna dikkat çekti. Çorum’da da sulu tarım yapılmaya uygun arazilerin bulunduğunu söyleyen Vahit Kayrıcı, “Başta Çorum ovası olmak üzere Alaca, Sungurlu, İskilip, Bayat, Uğurludağ ve Mecitözü bölgelerinde su kaynaklarını verimli kullanarak sulu tarıma yönelik projeler geliştirilebilir. Bu konuda milletvekili seçilmem halinde çalışmalar yapacağım. Arazilerin durumuna göre projeler geliştirip, sulu tarım yapılabilen arazi oranını artırmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)