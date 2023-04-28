Düzcespor maçında elde edilecek galibiyet için 100 bin TL prim vereceğini açıklayan Kayrıcı, şampiyonluk primi olarak da 1 milyon TL vereceğini duyurdu.

Kayrıcı, şampiyonluk yarışında büyük bir avantaja sahip olan Çorum FK’nın maddi ve manevi olarak her zaman yanında olduğunu dile getirdi.

Kayrıcı, pazar günü sahasında Düzcespor ile önemli bir maça çıkacak olan Çorum FK’ya bu kez 100 bin TL prim vereceğini açıkladı.

Kayrıcı, Çorum Futbol Kulübü’nün bu engeli de aşacağına yürekten inandığını söyleyerek, “Bu şampiyonluğa ulaşacağız. Şampiyonluğa da 1 milyon TL prim vaadediyorum” dedi.

Daha önce İnegöl maçında prim jesti yapan Kayrıcı, Erzincan deplasmanı için de taraftarlara araç desteği sağlamıştı.”

(Haber Merkezi)