14Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine yoğun bir tempoda hazırlanan MHP Adayı Vahit Kayrıcı, toplumun her kesimine ulaşmaya gayret gösteriyor. Kayrıcı, özellikle de devletin belkemiği olarak nitelendirdiği memurları da unutmadı.

Çorum’da bulunan resmi kurumları program dahilinde ziyaret eden Kayrıcı, dün de ziyaretlerine PTT Merkez Müdürlüğü ile başladı. Merkez Müdürlük Şefi Hüseyin Parpucu ve çalışanları ile görüşen Kayrıcı, çalışmaları hakkında bilgiler alırken, işlerinde de kolaylıklar diledi.

Kayrıcı, PTT’de işlem yaptıran vatandaşları da unutmadı. Vatandaşlara hal-hatır soran Kayrıcı, sorunlarını dinlerken, seçimlerde de destek istedi.

Kayrıcı’nın bir diğer durağı ise Çorum Valiliği Ek hizmet Binası oldu. Ek Hizmet Binası’nda Ticaret İl Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Göç İdaresi Müdürlüğü’nü de ziyaret eden Kayrıcı, hem kurum müdürlerinden bilgiler aldı, hem de çalışan personellerin geçmiş Ramazan Bayramlarını kutladı.

Kayrıcı, ziyaret ettiği kurumlardan 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve MHP’ye destek isterken, 5 Mayıs’ta Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli’nin Çorumlularla buluşacağı mitinge de davet etti.

(Haber Merkezi)