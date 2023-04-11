MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, milletvekili adayları Ahmet Kurtbaş ve İsmail Lek ile birlikte İl Emniyet Müdürü Mehmet Günser’i makamında ziyaret eden Vahit Kayrıcı, 10 Nisan Polis Günü’nü tebrik etti.

Ardından Emniyet Müdürlüğünde görev yapan tüm polis memurlarını tek tek ziyaret eden Vahit Kayrıcı, hem günlerini kutladı, hem de günün anısına çiçek verdi.

Kayrıcı ve beraberindekiler, daha sonra ise Bölge Trafik, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Çorum’da bulunan polis merkezlerini de ziyaret ederek polislerin gününü kutladı.

Vahit Kayrıcı’nın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren İl Emniyet Müdürü Mehmet Günser ve polis teşkilatı mensupları kendisine teşekkür ettiler.

Türk Polis Teşkilatının toplumun asayişini sağlama ve suçlularla mücadele edip, onları adalete teslim etmek ve toplumdaki huzur ve güven ortamını tesis edebilmek için gece gündüz devleti için azim ve kararlılıkla çalıştığının altını çizen MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, “Türk Polis Teşkilatının görevini yerine getirirken verdiği mücadelede cesaret nişanesi, vatanına, milletine ve bayrağına sevgide sadakat timsali, toplumumuzdaki masumları korumada ise bir asalet numunesidir” dedi.

Zor olduğu kadar da onurlu görevlerini yerine getiren bütün emniyet mensuplarına kolaylıklar dileyen Vahit Kayrıcı, “Görevleri esnasında şehadet şerbetinden içen aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutlarken, halen görevinin başında bulunan veya emeklilik günlerini yaşayan, hiçbir millet düşmanına baş eğmemiş, polislerimizi selamlıyor, hepsine aileleriyle birlikte en iyi dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.



(Volkan SINAYUÇ)