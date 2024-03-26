İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Ocak Başkanı Orhan Tosik ve parti yöneticilerinin de katıldığı ilçe ziyaretlerinde MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı büyük bir coşkuyla karşılandı. Kayrıcı, Kargı Belediye Başkan Adayı Selahattin Erdoğan, Laçin Belediye Başkan Adayı Ünal Gevşek ve Boğazkale Belediye Başkan Adayı Mesut Ocaklı’ya destek istedi.

Belediye başkan adaylarının verdiği her sözün kendi sözü olduğunu ifade eden Vahit Kayrıcı, ele ele güç birliği yaparak ilçe belediyelerimizi hak ettiği yere getirebilmek için çalışacaklarını ifade etti.

Konuşmasında Cumhur İttifakının ülkemiz ve milletimiz için öneminden bahseden Milletvekili Kayrıcı, 31 Mart seçimleri öncesinde genelden yerele birlik ülkede dirlik politikası ile hareket ettiklerini söyledi.

Yerel seçimlerde MHP'nin tüm ilçe belediyelerinde güçlü ve iddialı olduğunu vurgulayan Vahit Kayrıcı, tüm ilçe belediyelerinde üç hilali dalgalandıracaklarının altını çizdi.