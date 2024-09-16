Toplantı, Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Vali Dağlı, yaptığı konuşmada, öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitim görmelerinin önemine vurgu yaptı. Bu amaçla alınan tüm tedbirlerin ve yapılan planlamaların, kaymakamlıklar, emniyet, jandarma ve ilgili kurumlar tarafından titizlikle uygulanacağını ifade etti.

Toplantıda, okul çevrelerinde güvenliği tehdit edebilecek unsurların engellenmesi, öğrencilerin kötü alışkanlıklardan korunması ve suçtan uzak tutulması için alınacak önlemler detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, okul servis araçlarının denetimi ve trafik güvenliği konularında da önemli kararlar alındı.

Editör: HABER MERKEZİ