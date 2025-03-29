Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaymakam Mutlu Köksal, OSB’ye giderek devam eden yol ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan yol düzenlemeleri ve altyapı projelerinin durumu hakkında yüklenici firma yetkilileri ile görüşen Kaymakam Köksal, teknik ekipten detaylı bilgi alarak, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için gerekli adımların atıldığını belirtti.

Sungurlu OSB'nin büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için bu tür altyapı yatırımlarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Köksal, tüm ekiplerin koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ