Boğazkale ilçesinde görev yaptığı süre boyunca önemli projelere imza atan ve kurumlar arası işbirliğine büyük katkı sağlayan Kaymakam Yıldız, veda yemeğiyle uğurlandı. İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve muhtarların katıldığı veda yemeğinde duygulu anlar yaşandı.

Katılımcılar, Yıldız’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. Kaymakam Yıldız ise Boğazkale’de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm ilçe halkına teşekkür etti.

Veda yemeği, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi