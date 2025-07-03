Çorum’un Boğazkale İlçesi’nde Kaymakamlık öncülüğünde Çorum Valiliği, Hitit Üniversitesi, Anitta Otel, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Çorum İş Kadınları Derneği destekleriyle başlatılan “Puduhepa’nın Liderliğinde Yeşiltaş Buluşmaları” etkinliklerinin üçüncüsü renkli görüntülere sahne oldu.

Tarih, sanat, gastronomi ve girişimcilik gibi alanlarda sosyal etki üreten önemli isimler “Puduhepa’nın Liderliğinde Yeşiltaş Buluşmaları” etkinliğinde biraraya geldi.

Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız öncülüğünde ve Danışman Emre Suer'in katkısı ile yapılan çalıştayın konukları arasında Türk Seramik Sanatçısı ve Ressam Günseli Kato, Küresel Gastronomi Zirvesi Komite Başkanı Ebru Korktürk Koralı, Venn Butik Otelleri ve Restoranları Sahibi Vennas Akyol Haznedar, Dodurga Kaymakamı Bilgehan Yıldırım ve OKA Çorum Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç yer aldı.

Çalıştayın ana temasını, mührü dünyanın ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması'nda yer alan Kraliçe Puduhepa ve kadın-erkek fırsat eşitliğinin başladığı yer olarak kabul edilen Hattuşa'nın tanıtılması oluşturdu. Katılımcılar, bu alanda gelecekte yapılması planlanan proje ve çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Çalıştay kapsamında ilk olarak Hattuşa Antik Kenti'nde bulunan ve Hattuşa ile özdeşleşen tarihi bir sembol olan Yeşiltaş üzerinde iyi niyet temennileri gerçekleştirildi. Program, konukların Hitit çivi yazısı ve hiyeroglif örnekleri yazmasıyla devam etti. Etkinlikte ayrıca, Puduhepa Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan Hattuşa Rölyef Koleksiyonu ve Puduhepa Rölyefleri de tanıtıldı.

Boğazkale Müzesi'nde Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından sunulan Hitit müzikleri dinletisi ise katılımcılara tarihi bir atmosfer yaşattı.

Program, konuklara Hitit İmparatorluğu Kraliyet Tacı takdim edilmesi ile tamamlandı.

Muhabir: Haber Merkezi