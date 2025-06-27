Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, kamu görevini özveriyle yerine getiren personele teşekkür etti.

Boğazkale Kaymakamı Yıldız, görevlerinde üstün gayret ve başarılı hizmetler gösteren Kaymakamlık Özel Kalem ve Koruma Personelleri Serkan Yakar, Muhammed Azman, Faruk Lüy ve Ali Yüzer’i başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Kaymakamlık makamında yapılan törende, kamu görevlerinin disiplin, sorumluluk ve özveriyle yerine getirilmesinin önemine değinen Kaymakam Yıldız, personele gösterdikleri özveri için teşekkür ederek, “Devletimizin vatandaşla ilk temas noktalarından biri olan Kaymakamlık makamında, her bir çalışanımızın katkısı kıymetlidir. Sizlerin gösterdiği dikkat, disiplin ve hizmet anlayışı için teşekkür ediyorum” dedi.

Başarı belgelerini tek tek takdim eden Yıldız, personellere görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi