Boğazkale İlçe Kaymakamı Emine Karataş Yıldız tarafından öğrencilerin meslekleri daha yakından tanıması amacıyla başlatılan ve 12.si düzenlenen etkinlikte Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelindi.

Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde yapılan programa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi personeli; Uzman Dr. Türkan Sevgin Gümüşkaptan, Diyetisyen Özlem Gök, Çocuk Gelişim Uzmanı Zehra Kardelen Tunç, Ebe Emel Çetinkaya konuşmacı olarak katılarak mesleki bilgi, beceri ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Ardından öğrencilerin soruları yanıtlanarak eğitim hayatlarındaki kariyer planlarında yardımcı olmak için bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilerek sonlandırıldı.

Boğazkale Kariyer Günleri etkinliğine Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Boğazkale İl Milli Eğitim Müdürü Mutu Fırat, Okul Müdürü İsmail Ballı, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ