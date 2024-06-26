Çorumlu Kaymakam Uzan ilk olarak Vali Zülkif Dağlı’yı ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Dağlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Uzan’a teşekkür etti.

Trabzon Vakfıkebir Kaymakamı hemşehrimiz Uzan daha sonra ise Belediye Başkanı Aşgın’ı ziyaret etti. Kaymakam Uzan’ı Belediye’de misafir ettiklerini söyleyen Başkan Aşgın: “Değerli misafirlerimize nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Hacı Arslan Uzan da yeniden seçilmesinden dolayı kutladığı Başkan Aşgın’a görevinde başarı dileklerini iletti.



Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ