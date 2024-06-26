CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı görevine gelen Burcu Köksal’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Eşi Perinay Tahtasız ile birlikte Burcu Köksal’ı ziyaret eden Mehmet Tahtasız, “Kısa sürede başarılı çalışmalara imza atan başkanımızı kutluyor, verimli, başarılı bir dönem diliyorum” diye konuştu.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız: “Yerel seçimde büyük bir başarıya imza atarak 74 yıl sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını partimize kazandıran Sayın Burcu Köksal’ı eşim Perinay Tahtasız’la birlikte makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Kısa sürede başarılı çalışmalara imza atan başkanımızı kutluyor, verimli, başarılı bir dönem diliyorum” görüşüne yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ