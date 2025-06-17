Kırşehir’in Kaman ilçesine atanan Kaymakam Engin Tok, görev yerinden ilçe protokolü ve mesai arkadaşları tarafından uğurlandı. Kaymakamlık konutu önünde gerçekleşen uğurlamada, ilçe protokolü ve mesai arkadaşları, Engin Tok’a görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı İsa Duru, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ramazan Demiralan, MHP ilçe teşkilatı yöneticileri, kaymakamlık ve belediye personeli tarafından uğurlanan Tok ise duygusal anlar yaşadı.

Editör: İHA AJANS