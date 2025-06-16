Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun Çorum ziyaretine katılarak ilçenin önemli ulaşım sorunlarını bizzat iletti.

Ziyaret kapsamında konuşan Arslan, Alaca’nın uzun süredir çözüm bekleyen Tokat-Ankara yolu ile Yozgat-Çorum yolu kavşağındaki problemleri Bakan Uraloğlu’na aktardığını belirtti.

Şerif Arslan ayrıca hızlı tren hattının Çorum’a ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu önemli yatırımın ilimize ve bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.

Bakan Uraloğlu’nun gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini ifade eden Şerif Arslan, “İlçemizin kanayan yaralarından biri olan ulaşım problemlerimizi Sayın Bakanımıza ilettik. Sürecin takipçisi olacağız. Sayın Bakanımıza ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Editör: Haber Merkezi