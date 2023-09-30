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Türk Kızılay Çorum Şubesi, Oğuzlar'da gezici kan toplama aracı ile kan bağış kampanyası başlattı. Kaymakam Tekin de Fatih Caddesi'ndeki aracı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Tekin, kampanyaya destek vererek, kan bağışında bulundu.

Sağlıklı her insanın kan vermesi grektiğini vurgulayan Tekin “Kan bağışı ile hem kendi sağlığımız açısından faydalı bir iş yaptığımızı hem de nice hayatlara umut verdiğimizi unutmayalım” diye konuştu.

Tekin, kan bağışı kampanyası başlatan Türk Kızılay personeline ve kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.