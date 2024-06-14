Kaymakam Köksal, Madeni Sanatkarlar Esnaf Odasını ziyaret ederek Başkan Hakkı Vargeloğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti. Kaymakam Köksal, daha sonra beraberinde Vargeloğlu ile birlikte, sanayi esnafını ziyaret etti. Köksal, esnafla sohbet ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve ‘hayırlı işler’ dileklerinde bulundu.

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Kaymakam Mutlu Köksal, Mesleki Eğitim Merkezi’ni de ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Köksal, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Aydın Bilici’den eğitim öğretim hakkında genel bilgiler alarak, öğrencilere başarılar diledi.

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Editör: HABER MERKEZİ