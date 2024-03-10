Köse, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İbek köyündeki evinde ziyaret ettiği Aydoğdu'nun Kadınlar Günü'nü kutlayarak, talepleri ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Köse, "Aziz şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir. Onların dertleri bizim derdimiz, onların sorunları bizim sorunlarımızdır. Kahraman şehitlerimizin kıymetli aileleri bizim başımızın tacıdırlar. Fatma teyzemizin sıkıntı ve sorunlarını dinlemek ve gidermek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için buradayız." dedi.

Şehit annesi Fatma Aydoğdu ise "Allah devletimize zeval vermesin. Hiçbir eksiğim yok, her şeyim var. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun” dedi.

Editör: AA AJANS