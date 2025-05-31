Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Karakaya Köyü’nü ziyaret ederek köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Mutlu Köksal, ziyaret kapsamında köyde yürütülen kamu hizmetlerini yerinde incelerken, vatandaşların taleplerini ve mevcut sorunlarını dinledi. Köyün genel durumunun değerlendirildiği ziyarette, altyapı ve üstyapı hizmetlerine ilişkin tespitlerde bulunuldu.

Köksal’a ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan ile İlçe Özel İdare Müdür Vekili Özcan Günindi de eşlik etti.

Editör: Haber Merkezi